ملياري يورو.. حقوق البث التلفزيوني للبريميرليج في امريكا

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إنه من "المقرر بيع حقوق البث التلفزيوني للدوري الإنجليزي في الولايات المتحدة مقابل ملياري دولار، حيث تتسابق شبكات "CBS"، و"NBC"، و"ESPN" في مزاد لتأمين حقوق البث التلفزيوني لمدة خمسة مواسم.واضافت الصحيفة بأن "المبلغ هو ضعف ما دفعته شبكة "NBC" مقابل الحصول على حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2015".

واشارت الصحيفة الى ان "هذا الأمر يظهر أن كرة القدم الإنجليزية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة قوية".

واوضحت أن "بيع حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل ملياري يورو يفوق توقعات المديرين التنفيذيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تستعد الأندية الأعضاء العشرين لتحقيق مكاسب هائلة، وستمثل أيضًا أكبر صفقة تلفزيونية خارجية على الإطلاق".

