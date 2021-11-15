قيمة الدينار وصراع الكتلة الأكبر في نشرة السومرية

= الفتح يلوح بتصعيد كبير رفضا لنتائج الانتخابات, ودعوات للحفاظ على السلم الأهلي.

= الكاظمي يؤكد على اعادة العراقيين العالقين في الاتحاد الاوروبي , والأخير يثني على جهود بغداد في محاربة التهريب.



= بعد خفض قيمة الدينار.. مواطنون يستغيثون عبر السومرية، واسعار المواد تصل مستويات غير مسبوقة.