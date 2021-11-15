انت الان تتابع خبر قيمة الدينار وصراع الكتلة الأكبر في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الصراع يشتد بين الخصوم لتكوين الكتلة الأكبر , وحراك سني لتشكيل تحالف كبير.
= الفتح يلوح بتصعيد كبير رفضا لنتائج الانتخابات, ودعوات للحفاظ على السلم الأهلي.
= الكاظمي يؤكد على اعادة العراقيين العالقين في الاتحاد الاوروبي , والأخير يثني على جهود بغداد في محاربة التهريب.
= بعد خفض قيمة الدينار.. مواطنون يستغيثون عبر السومرية، واسعار المواد تصل مستويات غير مسبوقة.
= الكاظمي يؤكد على اعادة العراقيين العالقين في الاتحاد الاوروبي , والأخير يثني على جهود بغداد في محاربة التهريب.
= بعد خفض قيمة الدينار.. مواطنون يستغيثون عبر السومرية، واسعار المواد تصل مستويات غير مسبوقة.