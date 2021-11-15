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قيمة الدينار وصراع الكتلة الأكبر في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الصراع يشتد بين الخصوم لتكوين الكتلة الأكبر , وحراك سني لتشكيل تحالف كبير.
= الفتح يلوح بتصعيد كبير رفضا لنتائج الانتخابات, ودعوات للحفاظ على السلم الأهلي.

= الكاظمي يؤكد على اعادة العراقيين العالقين في الاتحاد الاوروبي , والأخير يثني على جهود بغداد في محاربة التهريب.


= بعد خفض قيمة الدينار.. مواطنون يستغيثون عبر السومرية، واسعار المواد تصل مستويات غير مسبوقة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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