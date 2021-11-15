انت الان تتابع خبر الكمارك تتوعد بإجراءات صارمة بحق هؤلاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - توعد مدير عام الهيأة العامة للكمارك، شاكر الزبيدي، اليوم الاثنين، باتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين والمتهربين من دفع الرسوم الكمركية.
وقال الزبيدي، خلال اجتماعه مع مدراء المناطق والمراكز الكمركية، وفق بيان للهيأة ورد لـ الخليج 365، إن "الكمارك جهة تنفيذية تعمل بحسب الضوابط القوانين الحكومية، وستتخذ اجراءات بحق المتهربين من دفع الرسوم الكمركية".
وشدد على "تسريع تطبيق المادة ٤٨ من قانون الموازنة والأسراع بتسجيل المركبات المشمولة وتسهيل إجراءات تسجيلها و هذا ما سينعكس ايجابيا على ارتفاع حجم الأيرادات".
وأشار الزبيدي، إلى "معالجة التصاريح و إجراء المطابقة على التصاريح اليدوية والألية للقضاء على التهرب الكمركي، فضلا عن معالجة حمولات البواخر التي لا ترسم جميعها واستغلال موضوع الأعفاءات للتهرب من دفع الرسوم".
وشدد على "تسريع تطبيق المادة ٤٨ من قانون الموازنة والأسراع بتسجيل المركبات المشمولة وتسهيل إجراءات تسجيلها و هذا ما سينعكس ايجابيا على ارتفاع حجم الأيرادات".
وتابع "قمنا بمعالجة موضوع تكدس الحاويات الذي نصت عليه المادة ٢٦٢ من قانون الكمارك وعدم تأخير إجراءات التخليص الكمركي".
وأشار الزبيدي، إلى "معالجة التصاريح و إجراء المطابقة على التصاريح اليدوية والألية للقضاء على التهرب الكمركي، فضلا عن معالجة حمولات البواخر التي لا ترسم جميعها واستغلال موضوع الأعفاءات للتهرب من دفع الرسوم".