السودان.. ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات السبت الماضي

وقالت النقابة ان حصيلة ضحايا احتجاجات السبت ارتفعت إلى 7 أشخاص، 6 منهم بطلقات نارية.

واضافت انه "أصيب أيضا أكثر من 200 آخرين عندما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان".فيما نفت الشرطة السودانية استخدام الذخيرة الحية، وقالت إن "قواتها لجأت فقط للغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين زعمت أنهم هاجموا مراكز وسيارات الشرطة، موضحة إن"39 شرطيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات وقعت خلال احتجاجات السبت".

وخرج آلاف المحتجين الموالين للديمقراطية إلى شوارع السودان السبت للاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي.