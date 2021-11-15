الديوانية.. بداية حملة حصاد الشلب

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في الديوانية محمد كشاش الجليحاوي، اليوم الاثنين، عن بداية حملة الحصاد لمحصول الشلب في محافظة الديوانية لهذا الموسم بخطة زراعية تبلغ ١٥٥ ألف دونم موزعة على قضاء الشامية وغماس والمهناوية والصلاحية والشنافية والشافعية.

وقال المكتب الإعلامي للاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الجليحاوي أكد ان الفلاحين والمزارعين في محافظة الديوانية ضمن المناطق الشلبية باشروا بحملة الحصاد لمحصول الشلب بنوعية العنبر والياسمين وتم تهيئة المخازن والسايلوات المخصصة بأستلام محصول الشلب من الفلاحين المسوقين من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب في الديوانية متوقعين وصول الكميات المسوقة إلى ١٠٠ الف طن لهذا الموسم ".



واضاف "نطالب من جميع المعنين بالقطاع الزراعي في محافظة الديوانية بالضغط على الحكومة المركزية بصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم السابق وحاليا بدأت حملة الحصاد والتسويق لمحصول الشلب في الديوانية ".

