التربية تكشف عن خطة 'التعليم عن بعد' للعام الدراسي الحالي - عاجل

وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، إن "الخطة تتضمن ضوابط لكافة المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات وللمدارس الاهلية منها والحكومية بالجداول المعتمدة ضمن الخطة لأيام الدوام (الحضوري والالكتروني) وفق الخطط المعدة من قبل كل من المديرية العامة للمناهج ومديرية التلفزيون التربوي، لضمان انسيابية العمل بالشكل الأمثل فضلا عن تلافي الارباك الذي قد يحصل وينعكس سلباً على التلاميذ والطلبة بصورة عامة".