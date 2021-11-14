أمين بغداد يعلن عن معرض بمناسبة مئوية الدولة ويوم العاصمة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن أمين بغداد المعمار علاء معن، الأحد، عن إقامة معرض بمناسبة مئوية الدولة ويوم بغداد السنوي.



وقال معن في بيان، إنه "سيتم اقامة معرض العراق 100 للملصقات الفنية بمناسبة مئوية الدولة العراقية ويوم بغداد السنوي".

وأضاف البيان أن "امانة بغداد وجهت دعوة عامة للجميع لحضور المعرض الذي سيقام يوم غد الاثنين الساعة السادسة مساءً على قاعة جمعية الفنانين التشكيليين في المنصور ويضم (100) بوستر من تصميم فنانين عراقيين رواد امثال (جواد سليم وحافظ الدروبي واخرون) وملصقات فنانين معاصرين اضافة الى الفنانين الشباب والطلبة العراقيين وغير العراقيين بالتعاون مع فريق جائزة تميز الدولية".

ولفت البيان الى أن "أمين بغداد المعمار علاء معن قام برعاية هذا المعرض تزامناً مع الاحتفاء السنوي بيوم بغداد وكذلك احتفاءً بمئوية الدولة العراقية الحديثة واحياءً لدور الفن في تنشيط وتطوير السلوك المجتمعي وجمالية المدينة".