الاتحاد الأوروبي: الجدار لن يفيد في حل أزمة المهاجرين

وجاءت تصريحات بوريل هذه على خلفية توجه سلطات بولندا وليتوانيا ولاتفيا إلى الاتحاد الأوروبي بطلب تمويل الأعمال الخاصة ببناء جدار على حدود هذه الدول مع بيلاروس.

وقال بوريل في تصريحات نقلتها قناة "فرانس 24" اليوم الأحد: "هناك في أوروبا اليوم جدران أكثر منها في أزمنة جدار برلين، لكن مشاكل المهاجرين لن تحل بواسطتها".



وشهدت الأسابيع الأخيرة تراكم أعداد كبير من المهاجرين على حدود بيلاروس مع بولندا، آملين في دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.