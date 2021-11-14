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قائمة اللاعبين الشباب الأكثر قيمة في العالم لعام 2021

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-14 | 16:51

قائمة اللاعبين الشباب الأكثر قيمة في العالم لعام 2021

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تصدر الثنائي الإسباني بيدري جونزاليس وأنسو فاتي، نجما ، قائمة اللاعبين الشباب الأكثر قيمة سوقية في العالم لعام 2021.
ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن موقع "Transfermarkt" المتخصص في القيمة السوقية للاعبين، تصدر بيدري قائمة أغلى اللاعبين الشباب بالعالم.

ووصلت قيمة بيدري السوقية إلى 80 مليون يورو في المركز الأول، ضمن فئته العمرية، بينما احتل المركز السابع عشر في التصنيف العالمي.


وجاء فاتي في المركز الثاني بقيمة 60 مليون يورو، بينما احتل الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب ، المركز الثالث، بقيمة 55 ميون يورو.

ويعد بيدري وفاتي ضمن القوام الأساسي لبرشلونة خلال الفترة الماضية، ولا غنى عنهما في النادي الكتالوني.

ونجح برشلونة مؤخراً في تجديد عقد بيدري حتى 2026، وتجديد عقد فاتي حتى 2027.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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