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تشكيل الحكومة ومحاربة التسول في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = العد والفرز الشامل يتصدر مشهد الاعتصامات , والهيأة القضائية تستكمل البت بالطعون هذا الأسبوع.
= تجنبا للتصعيد .. حراك سياسي لتشكيل حكومة توافقية , والفائزون ينتظرون مصادقة المحكمة الاتحادية لبدء المفاوضات.

= بعد ان غزوا تقاطعات العاصمة .. السومرية ترافق شرطة بغداد وتوثق عملية القبض على المتسولين.


= بعملية نوعية.. تفكيك شبكة ارهابية في الانبار .. وطيران الجيش يدك معاقل داعش في جبال حمرين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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