انت الان تتابع خبر تشكيل الحكومة ومحاربة التسول في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = العد والفرز الشامل يتصدر مشهد الاعتصامات , والهيأة القضائية تستكمل البت بالطعون هذا الأسبوع.
= تجنبا للتصعيد .. حراك سياسي لتشكيل حكومة توافقية , والفائزون ينتظرون مصادقة المحكمة الاتحادية لبدء المفاوضات.
= بعد ان غزوا تقاطعات العاصمة .. السومرية ترافق شرطة بغداد وتوثق عملية القبض على المتسولين.
= بعملية نوعية.. تفكيك شبكة ارهابية في الانبار .. وطيران الجيش يدك معاقل داعش في جبال حمرين.
= بعد ان غزوا تقاطعات العاصمة .. السومرية ترافق شرطة بغداد وتوثق عملية القبض على المتسولين.
= بعملية نوعية.. تفكيك شبكة ارهابية في الانبار .. وطيران الجيش يدك معاقل داعش في جبال حمرين.