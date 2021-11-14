انت الان تتابع خبر بريطانيا.. اصابة الملكة اليزابيث والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن قصر باكنغهام، اليوم الاحد، إن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أصيبت بالتواء في ظهرها، ولن تحضر قداس يوم ذكرى قتلى المحاربين عند نصب سانوتاف التذكاري في لندن.
وقال القصر في بيان "قررت الملكة إليزابيث بعد أن أصيبت بالتواء في ظهرها، ببالغ الأسف عدم تمكنها من حضور قداس ذكرى قتلى المحاربين".
وكان لحضورها في هذا الحدث، لو تحقق، لأصبح أول مشاركة شخصية للملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عاما، منذ أن نصحها الأطباء بالراحة بعد أن قضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي.
وكان القصر الملكي قد قال قبل ذلك إن الملكة صممت على الظهور شخصيا في النصب التذكاري، حيث ينضم أفراد من العائلة المالكة إلى كبار أعضاء الحكومة والجيش وقدامى المحاربين، لإحياء ذكرى الذين قتلوا في الحرب.
وواضاف ان "الملكة تشعر بخيبة أمل للتغيب عن هذا الحدث".
وكان لحضورها في هذا الحدث، لو تحقق، لأصبح أول مشاركة شخصية للملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عاما، منذ أن نصحها الأطباء بالراحة بعد أن قضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي.
وكان القصر الملكي قد قال قبل ذلك إن الملكة صممت على الظهور شخصيا في النصب التذكاري، حيث ينضم أفراد من العائلة المالكة إلى كبار أعضاء الحكومة والجيش وقدامى المحاربين، لإحياء ذكرى الذين قتلوا في الحرب.