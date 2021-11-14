انت الان تتابع خبر إيران تعلن حالة طوارئ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جعفر ميعادفر: ان هيئة الطوارئ في البلاد على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للمناطق المنكوبة بالزلزال في جنوب البلاد.

وتابع ان مستشفيات محافظتي كرمان وهرمزكان على استعداد لاستقبال الجرحى المحتملين.



واعلن ميعادفر عن بدء عمليات تقييم ضحايا الحادث، كما أن مروحيات الطوارئ في البلاد تواصل تحليقها في المناطق المتضررة من الزلزال .

وأضاف رئيس هيئة الطوارئ في ايران: "تم إرسال زورقي إسعاف لزيارة المنطقة المنكوبة بالزلزال ومساعدتها".

وأعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل شخصين جراء زلزالين ضربا اليوم الأحد محافظة هرمزغان جنوب إيران، بينما تم انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء المنطقة.

وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني أن زلزالين بقوة 6.3 و6.4 درجة وقعا في مدينة لافت بجزيرة قشم في مضيق هرمز منتصف اليوم، مما دفع سكانا للفرار من منازلهم وسط أنباء عن الشعور بهما حتى في دبي.



وتقع قشم على مسافة نحو 60 كيلومترا من بندر عباس و1000 كيلومتر جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لسكان في بندر عباس وهم يفرون من منازلهم في حالة ذعر، فيما قالت وكالة "إيرنا" إنه لم تقع أضرار لهياكل المنازل في المنطقة.

وأصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمرا باتخاذ اجراءات لمساعدة المتضررين جراء الزلزالين.

وتقع إيران فوق خط صدع زلزالي كبير، وتتعرض لزلزال واحد في اليوم في المتوسط.

