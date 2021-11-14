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انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. التربية توافق على فتح حوانيت المدارس بشروط محددة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وافقت وزارة التربية، على فتح الحوانيت المدرسية وفق الضوابط الصحية وتشكيل لجان لمتابعة الالتزام بها.
وجاء في وثيقة صادرة عن التربية، اليوم الأحد، إنه "قررت هيئة الرأي الموافقة على أن تشكل لجان مشتركة من المديرية العامة للاشراف التربوي والمديرية العامة للتربية الرياضية لمتابعة مدى التزام متعهدي الحوانيت بضوابط وزارة الصحة".
وأضافت، أنه "يتعرض المخالف للمساءلة القانونية ويفسخ عقده".
وأضافت، أنه "يتعرض المخالف للمساءلة القانونية ويفسخ عقده".
أدناه الوثيقة: