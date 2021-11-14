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بالوثيقة.. التربية توافق على فتح حوانيت المدارس بشروط محددة

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بغداد - ياسين صفوان - وافقت وزارة التربية، على فتح الحوانيت المدرسية وفق الضوابط الصحية وتشكيل لجان لمتابعة الالتزام بها.
وجاء في وثيقة صادرة عن التربية، اليوم الأحد، إنه "قررت هيئة الرأي الموافقة على أن تشكل لجان مشتركة من المديرية العامة للاشراف التربوي والمديرية العامة للتربية لمتابعة مدى التزام متعهدي الحوانيت بضوابط وزارة الصحة".

وأضافت، أنه "يتعرض المخالف للمساءلة القانونية ويفسخ عقده".

أدناه الوثيقة:

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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