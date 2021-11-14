معالجة حزام ناسف شمالي العراق (صور)

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود حزام ناسف ضمن سلسلة جبال الشيخ ابراهيم، على الفور خرجت قوة إلى المنطقة المُشار إليها آنفاً".

وأضاف، أنه بعد البحث والتفتيش تم العثور على حزام ناسف"، مبيناً أنه "تم معالجة الحزام وتفجيره من قبل مفرزة المعالجة في الفرقة 15التابعة للجيش العراقي".

