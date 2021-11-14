انت الان تتابع خبر زلزال قوي يضرب ايران وتأثيره يمتد الى السعودية والامارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ضربت هزة ارضية قوية، اليوم الاحد، جنوب غرب ايران، وشعر بتأثيرها سكان في عدد من مدن السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.