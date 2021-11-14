انت الان تتابع خبر زلزال قوي يضرب ايران وتأثيره يمتد الى السعودية والامارات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ضربت هزة ارضية قوية، اليوم الاحد، جنوب غرب ايران، وشعر بتأثيرها سكان في عدد من مدن السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال إعلام إيراني إن "هزة أرضية بقوة 6 درجات بمقياس ريختر ضربت جنوب غرب إيران".
وأفاد شهود عيان أن "هزة أرضية خفيفة ضربت بعض المدن بالمناطق الشرقية في السعودية".
وأعلن مركز الأرصاد الإماراتي أن زلزال بقوة 6.2 هز جنوب إيران على عمق 10 كيلومترات، دون آثار سلبية على الإمارات.