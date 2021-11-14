كشف بيئي على مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اجرت لجنة مشتركة من مديرية بيئة بغداد وشرطة حماية البيئة والشرطة الاتحادية اضافة الى فرق الدفاع المدني، الكشف البيئي على مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الواقعة في منطقة الفضيلية .



وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط د. شاكر الحاج في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق مديرية الدفاع المدني سبق وان قامت بعدد من التوصيات منها نصب منظومات اطفاء وانذار ومتحسسات للحالات الطارئة وتهيئة شروط الخزن السليم في المخازن وغيرها".



واضاف، ان "الشركة لم تلتزم بالتوصيات انفاً، اذ لم يتم نصب منظومة الاطفاء لتجنب حدوث طارئ وعدم رفع الانقاض والمواد المبعثرة داخل المخزن وعدم وجود باب للطوارئ في حالة حدوث حريق"، مشيرا الى وجود مخزنين فقط للاسمدة اضافة الى افتقارها لبعض الاجراءات الاحترازية التي اوصت بها مديرية الدفاع المدني".