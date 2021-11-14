مصرف حكومي يصدر تعليمات جديدة خاصة بقرض الـ 100 راتب

بغداد - ياسين صفوان - قرر مصرف الرشيد، اليوم الاحد، اعفاء المقترضين الذين صرفت لهم قروض ١٠٠راتب اسمي في السنوات السابقة من تقديم رهن عقار في حال كون المتبقي من مبالغ تلك القروض لا يتجاوز (٢٠) مليون دينار ويقبل بدلا عنه كمبيالة حين الطلب والكفيل الاول.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التعديل يشمل المقترضين الذين قدموا ضمانة عقارية كرهن للمصرف وبامكانهم فك الرهن عند وصول مبلغ القرض الى (٢٠) مليون دينار سواء كان الوصول عن طريق التسديدات الشهرية او التسديد المبكر اضافة الى كمبيالة حين الطلب والكفيل الاول".

واضاف انه "لايتم منح براءة ذمة وانما يمنح المقترض كتاب تأييد بتغطية المبلغ المتبقي بكمبيالة ولامانع من فك الرهن".