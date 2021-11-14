بوتين: مستعدون للمساعدة في حل الأزمة على حدود بيلاروسيا وبولندا

بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة بكل الطرق الممكنة للمساعدة في حل أزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا وبولندا.

وقال بوتين على قناة "روسيا 1" التلفزيونية في برنامج "موسكو الكرملين بوتين": "نحن مستعدون لبذل قصارى جهدنا للمساعدة في هذا (تسوية الأزمة)، إذا كان هناك بالطبع شيء يعتمد علينا هناك".

وأضاف أن "بيلاروسيا ليست سببا في مشاكل الهجرة فالأسباب خلقتها الدول الغربية، بقيامها بعمليات في دول الشرق الأوسط"، مضيفا أن "إطلاق النار فوق رؤوس المهاجرين على الحدود وإستخدام العنف لا يتناسب مع القيم الإنسانية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي".