توضيح من وزارة المالية بشأن اسعار صرف الدولار - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اعتماد سعر الصرف الراهن جاء لرفد الإنتاج الوطني وحماية احتياطي البنك المركزي ودعم الموازنة".

واضافت، "تحملنا خلال السنوات الثلاثة الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها"، مضيفة أن "النمو الاقتصادي بدأ بالتعافي تدريجيًا في اعقاب انكماش جائحة كورونا في العام الماضي".

وأوضحت الوزارة أنه "من المتوقع أن يؤدي التحسن في ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والعراق يعدّ واحداً من أكثر البلدان المعتمدة على النفط في العالم".

ولفتت إلى أن "جائحة كورونا كان لها تأثيرا كبيرا على الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2020"، موضحة أن "الورقة البيضاء تعد إطاراً شاملاً لمعالجة الاعتماد على النفط والمشاكل الهيكلية".