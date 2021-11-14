أبرزهم خريبين.. 4 غيابات في قائمة سوريا قبل مواجهة إيران

أعلنت إدارة منتخب سوريا غياب مهاجم المنتخب ونادي الوحدة الإماراتي عمر خريبين عن لقاء إيران، في الجولة السادسة من التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022، عن قارة آسيا.

الفحوصات الطبية لخريبين، بينت أن اللاعب بحاجة للراحة لمدة أسبوع، نظراً لتعرضة لكدمة قوية في الكاحل خلال مواجهة العراق في التصفيات المونديالية، وبذلك سيفتقد المدرب نزار محروس واحدا من أفضل اللاعبين في التشكيلة السورية، حيث سجل خريبين هدفين، وصنع مثلهما في ذهاب التصفيات.

الغيابات في صفوف منتخب سوريا لن تقتصر على خريبين؛ إذ سيغيب اللاعب إياز عثمان بعد تعرضه للإصابة في مواجهة العراق التي شارك فيها بديلا، ومغادرته بعثة المنتخب إلى ألمانيا لاستكمال علاجه، بالإضافة لاستمرار غياب المدافع سعد أحمد للإصابة أيضاً.

وشهد معسكر المنتخب السوري مغادرة اللاعب محمد عثمان المحترف في نادي سبارتا روتردام الهولندي، احتجاجاً على قرار المدير الفني للمنتخب نزار محروس بعدم إشراكه في مباراة العراق، حيث أكدت مصادر مقربة من اللاعب، أنه لن يعود لتمثيل منتخب سوريا إلا بعد رحيل محروس.

يذكر أن منتخب سوريا يحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية برصيد نقطتين، وتنتظره مواجهة صعبة مع المنتخب الإيراني متصدر الترتيب برصيد 13 نقطة يوم الثلاثاء القادم، على أرضية ملعب الملك عبد الله في العاصمة الأردنية عمان، الأرض المفترضة لمنتخب سوريا في التصفيات النهائية لكأس العالم.