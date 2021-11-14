العثور على 12 عبوة ناسفة وعبوتين اسطوانيتين في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، العثور على 12 عبوة ناسفة وعبوتين اسطوانيتين في محافظة ديالى.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "لليوم الثاني على التوالي تواصل القوات الأمنية واجباتها المكلف بها لتعزيز الأمن والاستقرار، حيث تمكنت القطعات ضمن قيادة عمليات ديالى بالمحور الشمالي للجيش العراقي من العثور على 12 عبوة ناسفة وعبوتين اسطوانيتين".

واضاف البيان، انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".