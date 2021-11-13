لمواجهة كورونا.. دولة أوروبية تعبئ القوات المسلحة

وأوضحت صحيفة "شبيغيل" أن القوات الاحتياطية المستنفرة ستقدم مساعدة لوجيستية في تنظيم عمليات إعادة التلقيح والفحص وإقامة المستشفيات المؤقتة عند الضرورة وكذلك منح خدمات النقل.

ومن المخطط، حسب الصحيفة، تعبئة 6 آلاف عسكري حتى أواخر نوفمبر الجاري مع تعبئة 6 آلاف آخرين بحلول عيد الميلاد.



ولم تؤكد السلطات رسميا هذه التقارير لكن قيادة القوات المسلحة الألمانية سبق أن قدمت مساعدة خلال الموجتين الثانية والثالثة من الجائحة.

وتواجه ألمانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسجلت البلاد في الإحصائية اليومية الأخيرة 45 ألف مصاب و228 متوفيا وسط فرض السلطات قيودا على رافضي التطعيم ضد المرض.