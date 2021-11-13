الأسود تعاود مرانها تحضيراً لمواجهة الشمشون الكوري (صور)

وابتدأت الحصةُ التدريبيّة بمحاضرةٍ قصيرةٍ من المدرب (أدفوكات) أشارَ فيها إلى بعضِ الجوانب التكتيكيّة التي رافقت مباراةَ سوريا، مؤكداً على أهميةِ وصعوبةِ المواجهةِ المقبلة أمام كوريا الجنوبية .

وشاركَ في تدريباتِ اليوم جميعُ اللاعبين بما فيهم اللاعب (أمير العماري) الذي سيغيبُ عن مواجهةِ كوريا بسبب الحرمان، لكن الجهاز الفني فضّل بقاءه ضمن وفدِ المنتخبِ الوطنيّ ومواصلة التدريبات مع زملائه لزيادةِ الانسجامِ بوجود عددٍ من الوجوهِ الجديدةِ، باستثناء اللاعب (علي فائز) الذي تدربَ بشكلٍ منفردٍ رغم تماثله للشفاء بعد الوعكةِ الصحيةِ التي تعرضَ لها قبل أيامٍ (التهاب القصبات).



وعبّرَ المدربُ المساعد، كورنيليس بوت، عن تفاؤله بتحقيقِ نتيجةِ الفوزِ في مباراة كوريا الجنوبية، موضحاً: ان "الجهاز الفني أخذَ على عاتقهِ بأن تكون الوجوهُ الشابة لها فرصة التواجد في المنتخب الوطنيّ، وهو في طور اكتسابِ الخبرةِ، وكل ما نحتاجه أن يتحقق الفوزُ لنمضي قدماً في التصفيات"، مشيراً الى ان الحظ وقفَ عاثراً أمامنا في مواجهةِ سوريا بإضاعةِ فرصٍ محققةٍ للتسجيل.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، فقد حضرَ تدريبات المنتخب الوطني وزير الشباب والرياضة (عدنان درجال) رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، مقدماً دعمه للجهازِ الفني ولجميعِ اللاعبين من أجل تحقيق نتيجةٍ ايجابيةٍ في المباراةِ المقبلة ضد كوريا الجنوبية. كما حضرَ تدريبات أسود الرافدين الدوليان السابقان مجبل فرطوس وهشام علي.