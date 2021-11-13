مصرع قائد امني كبير إثر حادث سير

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، مصرع العميد الركن جاسب كاظم عطية السراي ) قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود أثر حادث سير.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ببالغ الحزن والأسى، تنعى قيادة العمليات المشتركة المغفور له (العميد الركن جاسب كاظم عطية السراي ) قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود، الذي وافته المنية أثر حادث سير".

واضاف البيان، "في الوقت الذي نعزي فيه وزارة الداخلية بشكل عام وقيادة قوات شرطة حرس الحدود بشكل خاص بوفاة هذا الضابط المهني الذي عرف بحبه لوطنه والدفاع عنه، نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ذويه ومحبيه، نسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته".