انتحار شاب كويتي شنقًا

بغداد - ياسين صفوان - أقدم شاب كويتي مدان بحكم قضائي على إنهاء حياته انتحارًا، صباح اليوم السبت، داخل أحد المراكز الأمنية، عقب يوم من ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.

ووقعت حادثة الانتحار داخل حمام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، حيث استخدم السجين الغطاء ”اللحاف“ وربطه على عنقه وشنق نفسه به عقب تعليقه بسقف الحمام.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن المواطن من أرباب السوابق، واسمه كان مشمولًا بقوائم العفو الأميري، إلا أنه أخلَ بالقوائم وجاء طلب من القضاء بإعادته لمحبسه، وتم ضبطه، أمس الجمعة.

ولم تورد الصحيفة تفاصيل أخرى حول هوية السجين أو القضية المحكوم بها.

وقالت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، إنه تم نقل جثة الشاب إلى الإدارة العامة للطب الشرعي، وتسجيل قضية، وفتح تحقيق في الواقعة.