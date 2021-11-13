حزب هندي يطلق عطراً 'انتخابياً' برائحة 'الحب والاشتراكية'

وقدّم حزب "سماجوادي" هذا العطر المكوّن من "22 رائحة طبيعية"، في إشارة إلى الانتخابات المرتقبة مطلع عام 2022 في ولاية أوتار براديش، شمالي الهند.

وتحمل علبة العطر المصنوعة بالأحمر والأخضر، لوني الحزب، رمزاً انتخابياً يمثل دراجة هوائية.



وتوجه النائب المحلي والعضو في الحزب، بوشبراج جاين، إلى ناخبي الولاية قائلاً: "عندما تستخدمون (العطر)، سيُهزم الغضب والكراهية السائدان على الأجواء".

وأضاف: "سنقدم عطراً آخر مع 24 رائحة طبيعية" للانتخابات المقبلة في 2024.

ووُزّع العطر على الصحافيين وموظفي الحزب خلال مؤتمر صحافي، من دون تحديد طريقة حصول الناخبين عليه ولا تاريخه.

وتشكّل انتخابات ولاية أوتار براديش، التي أعطت البلاد ثمانية من رؤساء وزرائها منذ الاستقلال، مقياساً لشعبية الحزب الحاكم في نيودلهي. ويبذل السياسيون والأحزاب في الولاية، كما في سائر مناطق الهند، كل جهد ممكن للفوز، بما يشمل تقديم هدايا وحتى مبالغ مالية للناخبين.

