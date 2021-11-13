الشرطة النهرية تنتشل جثة امرأة من بحيرة الرزازة في كربلاء

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ، ان "مفارز قسم الشرطة النهرية تمكنت من أنتشال جثة مواطنة بعد غرقها قرب منطقة المصب للمضخات في بحيرة الرزازة".

وأضافت، ان "الشرطة النهرية استخبرت بوجود حادث غرق توجهت على الفور إحدى مفارز الغواصين، و تم أنتشال الجثة وتسليمها الى مركز الشرطة المختص لإكمال الإجراءات وتسليمها الى ذويها".

