صلاح يستعيد جائزة غائبة عنه منذ ثلاث سنوات

وتألق صلاح كثيرا طوال الشهر الماضي، حيث سجل 5 أهداف منها هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد بأولد ترافورد، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن "صلاح حقق ثاني أفضل حصيلة للاعب في البريميرليج بالمساهمة في 9 أهداف خلال شهر واحد، ليلاحق نفسه عندما ساهم في 10 أهداف لليفر خلال كانون أول 2018".

