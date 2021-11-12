اخبار العالم / اخبار العراق

صلاح يستعيد جائزة غائبة عنه منذ ثلاث سنوات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر صلاح يستعيد جائزة غائبة عنه منذ ثلاث سنوات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-12 | 13:21

صلاح يستعيد جائزة غائبة عنه منذ ثلاث سنوات

255 مشاهدة

استعاد نجم ومنتخب مصر محمد صلاح، جائزة غائبة عنه منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.
وتألق صلاح كثيرا طوال الشهر الماضي، حيث سجل 5 أهداف منها هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد بأولد ترافورد، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن "صلاح حقق ثاني أفضل حصيلة للاعب في البريميرليج بالمساهمة في 9 أهداف خلال شهر واحد، ليلاحق نفسه عندما ساهم في 10 أهداف لليفر خلال كانون أول 2018".


ويتصدر الجناح المصري، لائحة هدافي الممتاز برصيد 10 أهداف بعد مرور 11 جولة من الموسم الجاري.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا