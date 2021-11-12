عمليات كركوك تعلن مقتل داعشي وجرح اخر في وادي الشاي (صور)

وقال قائد عمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي في حديث لـ الخليج 365، ان "الفرقة ال45 تمكنت من قتل داعشي وجرح وجاري البحث عن الجريح في وادي الشاي".

وتابع، "عثرت قواتنا على مضافة جديدة تحوي على أسرة منام وقذائف مدفعية عدد٢ وعبوات عدد٢ واعتدة مختلفة وادوات طبخ وقناني غاز".