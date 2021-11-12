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انت الان تتابع خبر عمليات كركوك تعلن مقتل داعشي وجرح اخر في وادي الشاي (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات كركوك، اليوم الجمعة، مقتل ارهابي وجرح اخر وتدمير مضافات تابعة لعصابات داعش الارهابية في وادي الشاي.
وقال قائد عمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي في حديث لـ الخليج 365، ان "الفرقة ال45 تمكنت من قتل داعشي وجرح وجاري البحث عن الجريح في وادي الشاي".
وتابع، "عثرت قواتنا على مضافة جديدة تحوي على أسرة منام وقذائف مدفعية عدد٢ وعبوات عدد٢ واعتدة مختلفة وادوات طبخ وقناني غاز".