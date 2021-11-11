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التعادل يحسم مواجهة العراق وسوريا في تصفيات المونديال- عاجل

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-11 | 19:50

التعادل يحسم مواجهة العراق وسوريا في تصفيات المونديال- عاجل

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حسم التعادل الإيجابي، الخميس، مواجهة العراق وسوريا في التصفيات النهائية لمونديال قطر.
سجل هدف سوريا عمر السومة، في الدقيقة 79 فيما سجل أمير العماري هدف العراق من ركلة جزاء.

المنتخب العراقي رفع رصيده لأربعة نقاط، من أربعة تعادلات، مقابل هزيمة ليرتقي للمركز الرابع، فيما المنتخب السوري رفع رصيده لنقطتين وبقي في المركز السادس والأخير وفشل المنتخبين بتحقيق فوزهما الأول.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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