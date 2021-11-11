انت الان تتابع خبر التعادل يحسم مواجهة العراق وسوريا في تصفيات المونديال- عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-11 | 19:50
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حسم التعادل الإيجابي، الخميس، مواجهة العراق وسوريا في التصفيات النهائية لمونديال قطر.
سجل هدف سوريا عمر السومة، في الدقيقة 79 فيما سجل أمير العماري هدف العراق من ركلة جزاء.
المنتخب العراقي رفع رصيده لأربعة نقاط، من أربعة تعادلات، مقابل هزيمة ليرتقي للمركز الرابع، فيما المنتخب السوري رفع رصيده لنقطتين وبقي في المركز السادس والأخير وفشل المنتخبين بتحقيق فوزهما الأول.
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