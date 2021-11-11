الكاظمي وزيدان يؤكدان ضرورة احترام تطبيق القانون

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الخميس، ضرورة احترام تطبيق القانون.

وقال مجلس القضاء في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجرى بحث مراحل التحقيق في حادثي الاعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء واحداث العنف التي رافقت تظاهرات يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/١١/٥".

وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا على ضرورة احترام تطبيق القانون".