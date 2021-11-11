احمد فاضل يرفض الاستسلام في لقاء سوريا: ما زالت أمامنا فرصة

رفض أحمد فاضل لاعب المنتخب الوطني، وفريق الزوراء، رفع راية الاستسلام، في طريق التأهل إلى كأس العالم 2022، وذلك قبل ساعات قليلة من ملاقاة سوريا، ضمن الجولة الـ5 للتصفيات المونديالية.

وقال فاضل في تصريح تابعته الخليج 365، "نعلم صعوبة المهمة، بعد إحرازنا 3 نقاط فقط من أصل 12 نقطة، ولكن ما زالت أمامنا فرصة قائمة، بشرط أن نكسب النقاط الـ6 في مواجهتي سوريا وكوريا الجنوبية، ونحن كلاعبين سنبذل قصارى الجهد من أجل مصالحة الجماهير، وتعويض النتائج السلبية السابقة".

وطالب لاعب المنتخب العراقي جماهير وإعلام بلده، بتقديم الدعم المعنوي، وتخفيف الضغوطات على اللاعبين، خاصة أن المباراتين المقبلتين تحتاجان تكاتفاً من الجميع، حتى تحقيق الانتصار، وتجديد أمل المنافسة.

ويتصدر منتخب إيران المجموعة بـ10 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ8 نقاط، فيما قفز منتخب لبنان إلى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتشارك العراق والإمارات في المركز الرابع بـ3 نقاط، وحل منتخب سوريا في آخر الترتيب بنقطة وحيدة.