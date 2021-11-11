ابنة رئيسة وزراء نيوزيلندا تجبرها على قطع بث حي (فيديو)

كانت أرديرن في منتصف حديثها خلال إفادة مشاهديها حول تطورات استجابة البلاد لفيروس كورونا ، عندما قاطعتها نيف، البالغة من العمر 3 سنوات، وهي تنادي: "مامي؟"

وردت أرديرن: "من المفترض أن تكوني في السرير، يا حبيبتي".



وأضافت، قبل أن تطلب من ابنتها العودة إلى جدتها: "حان وقت النوم، عزيزتي. عودي إلى الفراش، سأراك بعد ثانية".

وتابعت: "حسنًا، لقد كان ذلك وقت نوم فاشل، أليس كذلك". لكن نيف لم تقبل بالرفض، وفي وقت لاحق من البث عادت ابنة رئيسة الوزراء مرة أخرى.

وردت أرديرن: "أنا آسفة يا عزيزتي، لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً"، قبل الإعلان عن أنها ستنهي البث المباشر.