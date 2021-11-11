الإعلان عن تحالف سياسي جديد في العراق - عاجل

وقال القائمون على التحالف، إن "التحالف سيضم خمسة عشر نائبا جديدا من المستقلين من محافظات الوسط والجنوب".

وفي وقت سابق، أعلن جمع من النواب المستقلين الفائزين في الانتخابات العراقية قرب تشكيل تحالف من المستقلين داخل قبة البرلمان، قبل ان يتم الاعلان عن "تحالف العراق المستقل".

