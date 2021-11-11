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الإعلان عن تحالف سياسي جديد في العراق - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - كُشف، اليوم الخميس، عن تحالف سياسي جديد داخل قبة مجلس النواب العراقي.
وقال القائمون على التحالف، إن "التحالف سيضم خمسة عشر نائبا جديدا من المستقلين من محافظات الوسط والجنوب".

وفي وقت سابق، أعلن جمع من النواب المستقلين الفائزين في الانتخابات العراقية قرب تشكيل تحالف من المستقلين داخل قبة البرلمان، قبل ان يتم الاعلان عن "تحالف العراق المستقل".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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