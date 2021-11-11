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انت الان تتابع خبر بالصور.. اجتماع الكتلة الصدرية مع الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس اللجنة الصدرية المفاوضة حسن العذاري، اليوم الخميس، وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد.
وقالت الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة الصدرية المفاوضة برئاسة حسن العذاري استقبلت وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة "خالد شواني" في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري بالعاصمة بغداد".