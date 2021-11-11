بالصور.. اجتماع الكتلة الصدرية مع الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد

وقالت الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة الصدرية المفاوضة برئاسة حسن العذاري استقبلت وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة "خالد شواني" في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري بالعاصمة بغداد".

بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس اللجنة الصدرية المفاوضة حسن العذاري، اليوم الخميس، وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012