العامري لوفد كردي: لن نقبل بفرض الإرادات وقد نلجأ للمقاطعة

وقال مكتب العامري في بيان، إن "رئيس تحالف الفتح استقبل اليوم الأربعاء وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني بمكتبه في بغداد، وأبدى الجانبان رفضهما الكبير للتلاعب في نتائج الانتخابات".

ونقل البيان عن العامري قوله، "لن نقبل بفرض الإرادات وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية بالكامل، إذا لم تعالج الطعون بشكل حقيقي وجاد".