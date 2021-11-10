الكاظمي في مدينة الصدر ونتائج الانتخابات في نشرة السومرية

= الشابندر يحذر من تدهور الاوضاع في البلاد.. ويتوقع ان يكون الكاظمي اخر رئيس حكومة يسبق الفوضى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012