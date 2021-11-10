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الكاظمي في مدينة الصدر ونتائج الانتخابات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = وسط حشد جماهيري.. الكاظمي يزور مدينة الصدر لافتتاح شارع الفلاح بحلته الجديدة.
= تؤكد حرصها على أمن واستقرار العراق،، وايران تدعو المعترضين الى احترام نتائج الانتخابات النهائية.

= الشابندر يحذر من تدهور الاوضاع في البلاد.. ويتوقع ان يكون الكاظمي اخر رئيس حكومة يسبق الفوضى.


= الطلبة والتلاميذ بلا مناهج دراسية.. والتربية تعزو السبب لقلة الاموال.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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