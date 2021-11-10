انت الان تتابع خبر الكاظمي في مدينة الصدر ونتائج الانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = وسط حشد جماهيري.. الكاظمي يزور مدينة الصدر لافتتاح شارع الفلاح بحلته الجديدة.
= السعودية تؤكد حرصها على أمن واستقرار العراق،، وايران تدعو المعترضين الى احترام نتائج الانتخابات النهائية.
= الشابندر يحذر من تدهور الاوضاع في البلاد.. ويتوقع ان يكون الكاظمي اخر رئيس حكومة يسبق الفوضى.
= الطلبة والتلاميذ بلا مناهج دراسية.. والتربية تعزو السبب لقلة الاموال.
= الشابندر يحذر من تدهور الاوضاع في البلاد.. ويتوقع ان يكون الكاظمي اخر رئيس حكومة يسبق الفوضى.
= الطلبة والتلاميذ بلا مناهج دراسية.. والتربية تعزو السبب لقلة الاموال.