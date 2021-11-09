إيران تكشف ملابسات الهجوم السيبراني على محطات الوقود

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي إن "الأعداء كان لديهم مخطط مكون من أربع مراحل في الهجوم السيبراني على نظام توزيع المحروقات في إيران، ولم يحققوا إلا الجزء الأول من مخططهم عبر استغلال الثغرات الموجودة في نظامنا الإلكتروني".وأضاف: "كانوا ينوون في المراحل التالية من مخططهم إيقاف توزيع المحروقات ومن ثم إحداث موجة من الاحتجاجات من خلال الإعلام الأجنبي لإحداث بلبلة وأعمال شغب في البلاد".

وتابع: "نحاول التغطية على نقاط ضعف الأنظمة الإلكترونية من خلال إعادة هيكلتها بالبرمجيات".

واعتبر أن الإعلام الرسمي "تدخل بذكاء وفي الوقت المناسب وأدى دوره في نقل المعلومات للشارع بصورة جيدة". وأردف قوله: "قدمنا للقضاء ملفا کاملا عن الهجوم وقائمة من سوء إدارة وقصور المسؤولين عن هذه الحادثة".