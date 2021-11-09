انت الان تتابع خبر بيان الإطار التنسيقي بعد الاجتماع مع الكاظمي وصالح وزيدان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - إدانة جريمة استهداف المتظاهرين والمطالبة باكمال التحقيقات القضائية ومحاسبة المتورطين
رفض وإدانة جريمة استهداف منزل الكاظمي والمطالبة بإكمال التحقيق وتقديم المسؤولين للقضاء
خفض التوتر وإيقاف التصعيد الاعلامي وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى المواطنين
البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات تعيد لجميع الاطراف الثقة بالعملية الانتخابية
الدعوة الى اجتماع وطني لبحث امكانية ايجاد حلول لأزمة نتائج الانتخابات