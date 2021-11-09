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بيان الإطار التنسيقي بعد الاجتماع مع الكاظمي وصالح وزيدان

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بغداد - ياسين صفوان - إدانة جريمة استهداف المتظاهرين والمطالبة باكمال التحقيقات القضائية ومحاسبة المتورطين

رفض وإدانة جريمة استهداف منزل الكاظمي والمطالبة بإكمال التحقيق وتقديم المسؤولين للقضاء

خفض التوتر وإيقاف التصعيد الاعلامي وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى المواطنين

البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات تعيد لجميع الاطراف الثقة بالعملية الانتخابية

الدعوة الى اجتماع وطني لبحث امكانية ايجاد حلول لأزمة نتائج الانتخابات

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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