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دولة عربية تقرر إلغاء اختبار كورونا للوافدين من بعض الدول

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بغداد - ياسين صفوان - ألغت سلطات الحجر الصحي بالمطارات المصرية الاختبار السريع لكوفيد 19 للقادمين من بعض الدول المفروض منذ مايو، في ظل استمرار الموجة الرابعة من جائحة كورونا.
ورفع الاختبار عن القادمين من الهند وبنغلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال ويريلانكا وفيتنام والبرازيل وبلدان أمريكا اللاتينية، والاكتفاء فقط بتطبيقه على حالات الطوارئ، والقادمين المشاركين بالتجمعات البشرية الحاشدة أو إبراز الاختبار وفقا للشروط الصحية لدولة القدوم.

وأشار مصدر مسؤول إلى أن القرار سيسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء، على ركاب الدول السابق ذكرها مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية على كافة المنافذ من تطبيق تحليل PCR قبل دخول البلاد بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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