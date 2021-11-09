الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش وتعثر على اسلحة في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليات تفتيش والعثور على قنابر هاون في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة ، نفذت عملية تفتيش قرية "شاؤوك وحاوي الفاخرة" بقضاء الحويجة في كركوك تم خلالها العثور على 3 قنابر هاون مختلفة الأنواع ".



واضافت انه "تم رفعها وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي" .

