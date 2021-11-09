الحلبوسي وسفيرا روسيا وإيطاليا يناقشون نتائج الانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - ناقش زعيم تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا وإيطاليا، نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 تشرين الأول 2021.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم، في لقاءين منفصلين ببغداد، السفيرَ الروسي ايلبروس كوتراشيف، والسفيرَ الإيطالي برونو أنطونيو بمناسبة انتهاء مهام عمله، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية المقبلة".



وبحث اللقاء، وفق البيان، "تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ونتائج الانتخابات النيابية، فضلاً عن عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".