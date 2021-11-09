تركيا تطلق عملية 'أرن الشتاء-1' قرب الحدود مع سوريا والعراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية "أرن الشتاء-1" الأمنية ضد حزب العمال الكردستاني في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العملية تهدف إلى "إخراج التنظيم الإرهابي بالكامل من أجندة تركيا، وتحييد إرهابيين يعتقد بأنهم ينشطون في الولاية، بحسب قولها

وأشار البيان إلى مشاركة 1550 عنصرا من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين في العملية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "العمال الكردستاني" وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.