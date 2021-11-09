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انت الان تتابع خبر تنويه من الطيران المدني بشأن الشهادة الدولية للتلقيح - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حددت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، موعد اعتماد شهادة التلقيح الدولية ضد فيروس كورونا للمسافرين العراقيين إلى الخارج.
وقالت السلطة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بناء على التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني العراقي تقرر إلزام المسافرين العراقيين إلى الخارج واعتباراً من 22 تشرين الثاني 2021، إبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد 19، مع جلب فحص PCR بنتيجة سالبة قبل 72 ساعة من موعد السفر".