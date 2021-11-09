تنويه من الطيران المدني بشأن الشهادة الدولية للتلقيح - عاجل

وقالت السلطة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بناء على التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني العراقي تقرر إلزام المسافرين العراقيين إلى الخارج واعتباراً من 22 تشرين الثاني 2021، إبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد 19، مع جلب فحص PCR بنتيجة سالبة قبل 72 ساعة من موعد السفر".