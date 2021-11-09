البيئة تنظم زيارات ميدانية لعدد من مدارس محافظة بغداد.. هذه اهدافها

بغداد - ياسين صفوان - نظمت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، زيارات ميدانية الى عدد من مدارس محافظة بغداد في جانب الكرخ ضمن حملتها التوعوية البيئية والصحية بين طلبة وتلاميذ المدارس للاطلاع على الواقع البيئي فيها.

وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون في بيان ورد للسومرية نيوز ان "الدائرة نظمت زيارة ميدانية لمدرسة لبنان الابتدائية ومدرسة الزنابق الإبتدائية للاطلاع على واقعها البيئي والقاء محاضرات توعوية عن طريق الداتا شو عن اهمية البيئة وترشيد استهلاك المياه وطرق المحافظة على البيئة ونظافتها".

واضاف الحسون ان "الزيارات الميدانية تركزت على النظافة الشخصية لتلاميذ المدرسة ومياه الشرب وضرورة ترشيد استهلاكه ونظافة دورات المياه", مؤكدا على "ضرورة الاهتمام بالحدائق المدرسية وزيادة المساحات الخضراء كونها تساهم في تحسين وحماية البيئة المدرسية".

وبين مدير عام دائرة التوعية والاعلام ان "المدارس التي تمت زيارتها قامت بتعيين المرشد البيئي والصحي ليكون اداة لتعزيز الوعي البيئي في داخل مدارس العراق وسعيا منها لتعزيز مبادئ الثقافة والمعرفة البيئية بين عموم التلاميد".