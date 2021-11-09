تحذير هام من مصرف الرشيد بشأن مواقع وروابط وهمية

بغداد - ياسين صفوان - حذر مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، كافة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين والمستفيدين، من الدخول على الروابط والمواقع الوهمية للتقديم على السلف الشخصية والقروض كافة.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "هناك مواقع قامت بسرقة بيانات بعض الراغبين بالتقديم على السلف من خلال نشرها روابط وارقام هواتف وهمية اذ نحذر من ذلك ونبين ان الرابط الرسمي والوحيد منشور على الصفحة الرسمية للمصرف وكذلك صفحة الفيس بوك".



وأضاف البيان، إن "المصرف يخلو مسؤوليته وعلاقته باي جهة تدعي اعتمادها من قبل المصرف اذ نؤكد على الزبائن كافة الاحتفاظ بالرقم السري للبطاقة وعدم الافصاح عنه لاي شخص تلافيا للسرقات التي قد تحدث".

