الكشف عن حصيلة الحوادث المرورية في 2020

بغداد - ياسين صفوان - أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، ان حوادث المرور في العام الماضي تسببت بوفاة اكثر من الفي شخص.

وقال مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم حسن في تصريحات تابعتها الخليج 365، "أن عدد الحوادث يأتينا سنويا من مركز الاحصاء في مديرية المرور، اذ بلغ عدد الحوادث بصورة عامة وفي عموم العراق بحسب آخر احصائية خلال عام (2020)، (8156) حادثا، اسفرت عن (2300) وفاة، و(8000) جريح".

واضاف انه "تم انشاء (شعبة الحوادث) بمديرية المرور العامة بتوجيه من مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي، لغرض رصد الحوادث السنوية اولا باول وفرزنتها، اذا كانت مركبات او كانت دراجات، واعداد الضحايا واسباب الحوادث".

وتابع، "اسباب الحوادث فهي كثيرة، ابرزها السرعة وعدم الانتباه، واللذين غالبا ما تكون حوادثهما مفجعة، وخسائرها اكثر حجما من الحوادث الاخرى، فضلا عن عدم الالتزام بارتداء حزام الامان من قبل السائقين، ونحن دائما نشدد على ارتدائه، ونحاسب عليه في اي مكان، سواء في الطرق الخارجية ام الداخلية، ولدينا مفارز دائمية تحاسب على جميع المخالفات، تتواجد في السيطرات ومداخل المدن".

واوضح، "نناشد اخواننا اصحاب السيارات بالالتزام بالسرعة المحددة، وربط حزام الامان، وبقية القوانين الاخرى التي تحد من حوادث السير، للابتعاد عن المحاسبة القانونية.

اما عن صيانة وادامة واعادة تأهيل وتأسيس الطرق سواء كانت في العاصمة ام خارجها، فأجاب كريم: "هي من اختصاص امانة بغداد والطرق والجسور، ونحن نشيد بكل جهد يمكن أن يعيد للطرق حيويتها ويقلل الحوادث".