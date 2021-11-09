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أسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لليوم الثلاثاء، بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في بغداد والمحافظات.
في بغداد:

سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار

أما في الشمال فبلغت الأسعار اليوم:

سعر بيع الدولار 148,750 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار


وفي الجنوب:

سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار

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MO Nasa

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