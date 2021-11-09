فرصة لتساقط الأمطار.. تعرف على حالة الطقس في البلاد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "درجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم امس والطقس صحو مع بعض الغيوم لليوم الثلاثاء".

وأضافت، إن "هناك فرصة لتساقط الامطار في المناطق الشمالية يوم الخميس، بينما سيكون الطقس صحوا في المناطق الجنوبية مع غيوم في الاقسام الشرقية منها".

