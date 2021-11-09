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انت الان تتابع خبر فرصة لتساقط الأمطار.. تعرف على حالة الطقس في البلاد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس لليوم والايام التي تليه.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "درجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم امس والطقس صحو مع بعض الغيوم لليوم الثلاثاء".
وأضافت، إن "هناك فرصة لتساقط الامطار في المناطق الشمالية يوم الخميس، بينما سيكون الطقس صحوا في المناطق الجنوبية مع غيوم في الاقسام الشرقية منها".
وأضافت، إن "هناك فرصة لتساقط الامطار في المناطق الشمالية يوم الخميس، بينما سيكون الطقس صحوا في المناطق الجنوبية مع غيوم في الاقسام الشرقية منها".