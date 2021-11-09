عمليات بغداد تعلن قتل انتحاري شمالي العاصمة (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "قوة مشتركة من استخبارات لواء (59) فرقة المشاة السادسة ومفرزة من الأمن الوطني (مكتب شمالي بغداد) وفوج الحشد الشعبي (الطارمية) بإمرة العقيد الركن آمر اللواء، تمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في منطقة الطارمية (بستان العكيلي) شمالي بغداد".



وأضاف، إن "العملية تمت بتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، وبعد متابعة دقيقة للارهابي ورصد تحركاته".

وتابع البيان، إن "الجهد الهندسي تكفل بتفكيك الحزام الناسف".

